The Avener : Beautiful, le clip de son nouveau single dévoilé

Quand The Avener décide de faire son retour, il ne fait pas les choses à moitié. Pour dévoiler son tout nouveau single Beautiful, le DJ producteur français a choisi les toits du Palais des Festivals de Cannes, alors que l’événement battait son plein. Autant vous dire qu’il a eu son petit succès, et dès le lendemain, le titre passait déjà en boucle sur les ondes de Virgin Radio qui lui a consacré au passage une journée spéciale. Beautiful se révèle être un très bon morceau estival, dont la voix de Bipolar Sunshine habille à merveille les beats électro de la patte de l’artiste niçois qu’on reconnaît bien. Découvrez en le clip qui vient tout juste d’être dévoilé :

À bord d’une sublime voiture rouge, The Avener se lance dans un road trip au début de la vidéo qui fait ensuite des parallèles avec un Tristan (de son vrai nom) tout jeune effectuant le même voyage avec quelques amis, sur « la route des nuages ». Le petit groupe s’émerveille devant les paysages, des lucioles, des aurores boréales, mais fait aussi des feux de camp chamallows grillés compris et bien sûr des bains de minuit. Un clip déjà adopté par la rédac’ ! Le producteur de Fade Out Lines sera par ailleurs à l’affiche de la soirée Electroshock à Aix-en-Provence le 14 juin prochain avec Martin Solveig, Kungs, Synapson ou encore Petit Biscuit !