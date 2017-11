The Art of Harry Potter : Replongez-vous dans la saga avec ce nouveau livre conçu pour les fans

La Pottermania ne s'arrête jamais ! Alors que les créateurs de Pokémon Go sont en train de plancher sur un nouveau jeu autour de Harry Potter pour 2018, aujourd'hui il y a encore une bonne nouvelle pour tous les fans du sorcier. Vous avez déjà lu et relu des dizaines de fois tous les tomes écrits par J.K. Rowling, y compris Harry Potter et l'Enfant maudit ? C'est l'heure d'acquérir de nouvelles pages toutes fraîches ! En effet, un livre inédit intitulé The Art of Harry Potter est bientôt disponible pour tous les fans de la saga. En plus de son contenu passionnant (à découvrir plus bas), c'est un bouquin que vous afficherez à coup sûr fièrement dans votre bibliothèque ou en objet déco !

The Art of Harry Potter : Les premières pages dévoilées

Un cadeau de Noël parfait pour tous ceux qui ont toujours rêvé de recevoir leur lettre d'admission à Poudlard ! En effet, grâce à The Art of Harry Potter, vous allez pouvoir vous replonger dans l'univers visuel qui a été créé pour les huit films ! Grâce à des croquis, dessins et images en tous genres, vous allez faire des découvertes passionnantes sur les créatures, les costumes, les lieux mais aussi les personnages de l'univers imaginé par J.K. Rowling. Après cette lecture, plus aucun secret (ou presque) sur Harry Potter ne vous résistera ! The Art of Harry Potter, disponible ce mois-ci : Un must-have pour tous ceux qui ont le sens du détail.