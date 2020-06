The 1975 : Focus sur If You Too Shy (Let Me Know)

The 1975 a publié récemment If You're Too Shy (Let Me Know) et le clip a déjà atteint près de 4 millions de vues sur Youtube. Avec ce morceau, le groupe fait souffler un vent de 80's sur nos ondes - pour notre plus grand plaisir. Mais alors, quel est le secret du morceau ? Matthew Healy s'est confié pour Genius. Programme, la nervosité qui nous prend lorsque nous rencontrons quelqu'un pour la première fois.

"Une fois, j'avais vraiment idéalisé cette fille", explique t-il. "Elle est venue vers moi un soir, comme si elle me connaissait. Elle m'a dit "Alex" et j'ai dit "oui" puis elle m'a enlacé. En fait, ce Alex était le meilleur ami gay de sa meilleure amie et moi, j'ai passé 25 minutes à prétendre que j'étais ce gars là. Je ne savais pas comment le dire. J'ai fini par dire que j'était malade et je suis parti".

If You're Too Shy (Let Me Know) est à retrouver sur l'album Notes On a Conditional Form, publié récemment.