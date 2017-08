The 100, Stranger Things, One Tree Hill... les soundtracks de séries les plus marquantes

On ne va pas se mentir, la musique joue un rôle plus qu'essentiel dans la popularité d'une série - et c'est le cas pour toutes les séries. Quand on ajoute une chanson triste à une scène poignante, on a toutes les chances de faire pleurer l'audimat deux fois plus (il n'y a qu'à regarder un épisode de Grey's Anatomy pour s'en rendre compte). Mais au-delà des émotions et de l'irréductible envie de nous faire pleurer, la musique est une valeur ajoutée. La preuve avec quelques séries qui, clairement, peuvent se vanter d'avoir une excellente bande-originale.

Difficile de ne pas parler de Grey's Anatomy. Depuis la première saison, les morceaux sont minutieusement choisis de façon à nous faire pleurer toutes les larmes de nos corps. Il y a eu How To Save a Life (The Fray), Chasing Cars par Snow Patrol (ce moment où Denny Duquette meure et où Shonda Rhimes a réduit nos coeurs en miettes) et tellement d'autres que nous serions incapables de tous les citer. Toujours est-il que quand Meredith pleure, nous pleurons aussi.

One Tree Hill (ou Les Frères Scott, pour les puristes) fait partie de ces séries qui ont mis la musique au premier plan. Avec le Tric, Peyton Sawyer a monté des concerts, faisant découvrir aux téléspectateurs des groupes comme Fall Out Boy, Jacks Mannequin, ou encore Jimmy Eat World. Mais le plus beau, c'est qu'avec cette série-là, fiction et réalité se sont parfois mêlées : On se souvient de Halo par Hayley (Bethany Joy Lenz), de Chris Keller (Tyler Hilton) et de Mia (Kate Voegle).

C'est l'une des séries plus plus regardées sur Netflix (le monde entier attend la saison 2 avec une impatience démesurée). Stranger Things a fait un carton plein et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, le casting. Ensuite, l'intrigue. Enfin, la bande originale : au programme, The Smith, The Clash, David Bowie ou encore Joy Division. Carton plein, on vous dit.

On vous l'accorde, quand on se bat pour empêcher la disparition de l'humanité, on n'a pas nécessairement le temps de s'arrêter sur la musique. Dans The 100, tout est une question de survie et c'est justement ce qui rend la série aussi addictive. Côté musique, la production a glissé Radioactive par Imagine Dragons (en même temps, difficile de passer à côté), We Come Running de Youngblood Hawke ou encore l'excellente reprise de Knocking On Heavens Door par RAIGN.

Quand l'ascension de Sophia Amoruso (fondatrice de Nasty Gal) est portée à l'écran, ça ne plaisante pas. Même si la série n'a pas été renouvelée pour une deuxième saison, force est de constater que le personnage de Sophia est un véritable ouragan et que la soundtrack lui correspond parfaitement. Entre les Yeah Yeah Yeahs, Yelle ou encore Black Kids, la production a soigneusement choisi le meilleur de la musique US (mais pas que).

Parce que Glee, c'est LA série musicale par excellence. Cette fois, on a affaire à un show éclectique où les personnages peuvent reprendre Don't Stop Believing comme Toxic de Britney Spears sans se poser la moindre question. Il n'y a pas de barrière, pas de morceau impossible à reprendre. Et c'est justement ce qui était intéressant : voir comment des chansons cultes pouvaient être ré-inventées.

La série signée HBO a cartonné et les critiques ont été unanimes : le show était excellent et ce n'était pas que grâce à son casting 5 étoiles. La bande-originale en a scotché plus d'un et pour cause ! Elvis Presley, Zoe Kravitz, Sade ou encore The Flaming Lips ont cohabité le temps d'une saison et on a adoré.

On pourrait aussi citer The Vampire Diaries (quoique l'on pense de la série, il faut admettre que la B.O était parfaite) ou encore Cold Case (oui, oui). En attendant, on vous laisse avec suffisamment de playlists pour refaire toute votre bibliothèque. You're Welcome.