The 100 saison 7 : Que réservent les ultimes épisodes ?

ATTENTION, SPOILERS !

Faire mieux. Tel était le but de cette sixième saison lorsque Bellamy et Clarke sont arrivés chez les Primes. On ne vous spoilera pas la majeure partie de la saison mais malgré quelques erreurs de parcours, le groupe a tenu sa promesse - même s'ils ont perdu quelques compagnons en route. On sait que la septième saison de The 100 sera la dernère mais ce que l'on ne sait pas, c'est ce que Jason Rothenberg réserve pour la suite. Les délinquants auront-ils droit à un happy end ? On l'espère. Même si, franchement, dans The 100, on ne sait pas vraiment ce que c'est. "Je pense que c'est assez intéressant. Mais une fin heureuse, vraiment ? Bien... Ce serait notre sorte à nous de happy ending, vous voyez ? Mais je peux déjà dire que nous allons essayer de faire quelque chose de différent avec la saison 7. La fin d'une histoire, c'est toujours la morale", a ainsi confié le showrunner.

Un happy end pour The 100 ?

Il poursuit : "Nous devons donc révéler la morale de notre histoire, mais ça ne sera le cas que dans la saison 7. Et ça ne sera évidemment pas "tous les gens sont horrible, on craint tous, on est prêt à tuer tout le monde et faire n'importe quoi pour survivre. Il y a un sujet plus gros que celui-ci. Mais pouvoir terminer à notre manière, c'est une chose rare, et j'en suis très reconnaissant". Dans la première saison, Bellamy et toute la bande n'ont pas eu le choix : ils ont fait n'importe quoi pour survivre. Evidemment, en sept ans (enfin, beaucoup plus que ça), le petit groupe a appris de ses erreurs. Reste à savoir comment leur histoire se terminera. Il ne reste que 16 épisode pour clotûrer une série aussi épique... et on leur souhaite bien du courage.