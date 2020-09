The 100 saison 7 : quand sera diffusé l'ultime épisode de la série ?

Clap de fin. Après sept ans de diffusion, la série culte The 100 tirera sa révérence d'ici peu. L'ultime saison est actuellement diffusée aux Etats-Unis et il ne reste qu'une poignée d'épisodes avant le dénouement final (quatre, pour être précis). Et justement, la date de diffusion du tout dernier épisode vient d'être dévoilée.

Il ne reste que quelques épisodes

"The Last War" (Series Finale) sera ainsi diffusé le 30 septembre prochain. Ce tout dernier épisode s'annonce d'ores et déjà plein de rebondissements (il faut dire que de ce côté là, The 100 n'a jamais déçu). Pour l'heure, aucun synopsis n'a été dévoilé mais une chose est sûre, le showrunner Jason Rothenberg garde quelques twists pour partir en vainqueur.

Notez que le prochain épisode de The 100 sera diffusé le 9 septembre prochain. Après cela, la série prendre une petite pause... avant de dégainer ses tous derniers épisodes.