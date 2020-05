The 100 saison 7: Alerte, le trailer de la dernière saison est là !

Il est là ! Après des semaines d'attente et de patience, le trailer de la septième (et dernière) saison de The 100 a été dévoilé par la CW. Pour rappel, lorsque nous quittions nos héros à la fin de la sixième saison, Clarke était détruite par la mort de sa mère. En ce qui concerne cette nouvelle série d'épisode, Octavia devrait jouer un rôle plus qu'important - que les fans de le Blooderina se rassurent, elle ne semble pas encore avoir dit son dernier mot. Brisé par la mort d'Abby, Clarke, elle, devrait s'en prendre à Russell - qu'elle considère comme responsable... et pour cause !

De son côté, Bellamy sera, lui aussi, déstabilise - on imagine aisément que le sort de sa soeur le préoccupe. On attend un combat entre Santum et les Enfants de Gabriel... si le trailer ne reste que très évasif sur ce que réserve la série, on peut déjà s'attendre à retrouver un monde chaotique. The 100 signe là sa dernière saison et avec l'anomalie, la série semble prête à aller encore plus loin. Verdict le 20 main prochain sur la CW !