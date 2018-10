The 100 Saison 6 : Que réservent les prochains épisodes ? Bob Morley tease la suite !

Patience, la saison 6 de The 100 fera son grand retour au printemps prochain. On vous l'accorde, c'est long (surtout lorsque l'on repense au Season Finale). Pour rappel, nous retrouvions Clarke et Bellaamy prêts à découvrir une nouvelle planète... le tout après 125 ans de cryogénisation. Ajoutez à cela les traumas de la saison 5 (Octavia empoisonnée par son frère, le combat entre Bellamy, Gaïa et Indra ou même le cannibalisme) et vous obtenez un bon gros sac de noeuds à démêler dans la prochaine saison. Et justement, lors du Comic Con de New York, Bob Morley s'est laissé aller à quelques confidences. Au programme, la relation entre Bellamy et Octavia mais aussi le personnage d'Echo.

Echo et Bellamy dans la saison 6

Et justement, en parlant d'Octavia, les deux personnages ont encore beaucoup de chemin à parcourir : pourront-ils se pardonner mutuellement ? Interrogé par le média TV Line, Bob Morley est resté perplexe : "Je ne suis pas trop sûr. Je pense qu'elle a fait des choses bien pires que Bellamy... Evidemment, Octavia et Bellamy vont devoir parler de l'empoisonnement. Ce n'est pas une bonne chose, mais ce n'est pas non plus comme manger ni tuer des gens. Ils ont tous les deux beaucoup à se dire." De son côté, Jason Rothenberg est plus optimiste : "C’est une grosse fracture, bien sûr, et il faudra un peu de travail pour que les Blake soient de nouveau soudés. Nous les ferons passer par de nombreuses étapes et cela va prendre un certain temps. Ce n'est pas quelque chose que vous surmontez trop rapidement". Traduction, ce sera long mais, pas impossible.

La saison 6 est actuellement en cours de tournage

Aussi, si vous voulez voir Clarke et Bellamy se mettre ensemble, vous allez devoir faire preuve de (beaucoup) de patience : Echo est là pour rester. "Nous allons en apprendre un peu plus sur l'histoire d'Echo et Bellamy sera émotionnellement impliqué", a confié Bob Morley. Voilà qui promet, donc ! Il faudra attendre 2019 pour voir tout cela à l'écran mais en attendant, il nous reste les premières photos de tournage !