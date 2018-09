The 100 Saison 6 : Octavia absente dans les prochains épisodes ?

Après un Season Finale surprenant pour la cinquième saison, le casting de The 100 est de retour en studio pour tourner la nouvelle saison inédite. Or, selon le média américain Digital Spy, il se pourrait qu'Octavia (interprétée par Marie Avgeropoulos) ne soit pas dans la prochaine saison. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en août dernier, à Los Angeles, l'actrice a été arrêtée par les autorités américaines après une violente altercation avec son petit ami. Après avoir payé une caution de 50 000 dollars, Marie Avgeropoulos a été libérée par les autorités. Or, même si son petit ami n'a pas porté plainte, la justice ne compte pas en rester là.

En effet, toujours Digital Spy, l'actrice pourrait bien être condamnée à un an de prison. Et si cette condamnation pour violences domestiques l'emmenait tout droit en prison pendant un an, les scénristes seraient donc dans l'obligation de trouver un moyen d'évincer le personnage d'Octavia. Pour l'heure, rien n'est sûr : la sixième saison est en tournage et l'actrice, elle, a participé dernièrement a un match de charité avec ses collègues acteurs.