The 100 Saison 6 : Les premières photos du tournage dévoilées !

En août dernier, le dernier épisode de la saison 5 de The 100 nous laissait présager une nouvelle saison inattendue (et, on l'espère, innovante). Pour rappel, Clarke, Bellamy et tous les survivants se retrouvaient (grâce à Monty) devant une nouvelle planète. On sait déjà que le duo de leaders ne devraient pas réveiller les siens (toujours en cryo) avant d'avoir la certiture que cette nouvelle planète est habitable. Attendez-vous à croiser des aliens, des créatures encore jamais croisées sur terre et, probablement, quelques surprises. Mais pour l'heure, il nous faudra patienter. et pour que cela passe plus vite, Jason Rothenberg a dévoilé quelques photos des coulisses sur son compte Twitter.

On vous l'accorde, ces photos ne nous strictement aucun indice quant à la suite. Sur des plateformes comme Tumblr, des rumeurs voudraient que le casting soit actuellement en train de tourner dans un quartier résidentiel : se pourrait-il que la vie sur cette nouvelle planète soit similaire à celle de notre époque ? Personne ne saurait vraiment le dire. Et attention, tout cela n'est que rumeur ! Toujours est-il que les attentes quant à la saison 6 sont elevées : déjà, il faut rattraper la saison 5. Ensuite, le Season Finale marquait la fin du "premier livre". Reste à savoir ce que réserve le second...