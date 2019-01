The 100 Saison 6 : 3 choses à savoir sur les nouveaux épisodes à venir

Lorsque nous les quittions dans le Finale de la saison 5, Clarke et Bellamy se retrouvaient une bonne centaines d'années après avoir été mis en cryo. Mais, ce n'est pas tout, Jordan (le fils de Harper et Monty) leur apprenait qu'ils avaient (enfin) une nouvelle chance de tout recommencer - ailleurs que sur Terre. Une nouvelle planète, deux soleils et la promesse d'une nouvelle vie, voilà comment devrait commencer la sixième saison de The 100. Et pour patienter un peu, voici trois choses essentielles à savoir.

Quel futur pour Clarke et Bellamy ?

D'abord, sachez que The 100 fera son grand retour sur la chaîne américaine The CW le 30 avril prochain. Oui, c'est un peu loin et oui, il faudra pendre son mal en patience.

De cette nouvelle saison, nous ne savons pas grande chose. Cependant, grace à Tv Line , on sait qu'un nouveau personnage fera son entrée dans le show (et évidemment, ça ne sera pas sans rebondissement) : "Les dirigeants choisissent de rester très discrets - encore plus que d'habitude - au sujet de la saison à venir. Cependant, TVLine a appris que nous rencontrerons une puissante guerrière nommée Kaia, une leadeuse charismatique aux loyautés incertaines. Elle va bouleverser le nouveau monde des personnages, d'une manière importante et si la série continue au-delà de la saison 6, elle aura probablement sa place", a ainsi dévoilé le média. Parce que The 100 est avant tout un show basé sur la survie, difficile de savoir si Kaia sera du côté des "good guys" ou si, au contraire, elle leur fera vivre un nouvel enfer. Mais avec ce show, mieux vaut s'attendre à tout !

Echo et Bellamy

Petite nouveauté cette année, Bob Morley a dirigé un épisode. Evidemment, on ne sait toujours pas de quoi il s'agit, on ne sait pas ce que contient l'épisode en question et encore moins où il mènera les survivants. Mais comme beaucoup avant lui, l'acteur est passé derrière la caméra - et franchement, on a hâte de voir ça.

Que réserve cette nouvelle planète ? Clarke et Bellamy seront-ils vaiment les "good guys" cette fois-ci ? D'ailleurs y'en a t-il vraiment ? Il faudra patienter encore un peu avant de le savir. Toujours est-il qu'en choisissant cette direction, le showrunner s'est laissé de nombreuses possiblités - de quoi parier sur d'autres saisons après la sixième.