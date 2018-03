Patience, il ne reste qu'un petit mois à tenir. Cette année, la diffusion de la série est (légèrement) décalée. On a eu l'habitude de la voir revenir sur nos écrans dès le mois de mars (et parfois en février) mais cette année, la date a été arrêtée au mois d'avril - et ça, ce fut un coup dur pour les fans. Heureusement, la CW est du genre à soigner son audience. On a déjà eu droit à un premier vrai trailer il y a quelques jours mais aujourd'hui, c'est un tout nouveau qui vient de débarquer. Et on préfère vous prévenir, il est... différent ce que l'on a pu voir par le passé.

What now? #The100 returns Tuesday, April 24 on the CW. pic.twitter.com/zyHIF09dG2 — cwthe100 (@cwthe100) 20 mars 2018

"Plus sombre" - ça, c'est ce qu'on s'est dit en voyant cette vidéo pour la première fois et du côté des fans, on en tire la même conclusion. On ne va pas se mentir, tout est différent - au point que certains télèspectataeurs se sont demandés si, ou non, il était bien officiel. Et la réponse est oui. Pour preuve, il a été posté sur le compte Twitter de la série. On y voit donc les personnages principaux se succéder, chacun se posant cette même question : "Qui suis-je ?". "J'étais un fils", commence Bellamy. "J'étais une fille", poursuit Clarke. Tous font l'inventaire de ce qu'ils ont perdu depuis leur arrivée sur terre (leur esprit, leur jambe, leur peuple). "Sur Terre, tu tues ou tu es tué", attestent-ils. Et ça, quand on connaît la série on ne le sait que trop bien.

Le trailer est différent, certes, mais il est surtout la preuve que la saison 5 se détachera des épisodes précédents. Sera t-elle à la hauteur ? Réponse le 24 avril !