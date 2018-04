The 100 saison 5 : Un nouveau trailer et des photos promos dévoilés

Patience, on a fait le plus dur. Après des mois d'attente, The 100 sera enfin de retour le 24 avril prochain sur la CW. Pour préparer le terrain, la chaîne a déjà sorti quelques trailers - dont un qui est extrêmement sombre. Pour cette saison 5, on s'attend donc à une nouvelle apocalypse. La bonne nouvelle, c'est que la CW a dévoilé un nouveau trailer (oui, encore un) - une vidéo dans laquelle Clarke et Octavia sont à l'honneur. Pour rappel, la première s'est retrouvée seule (ou presque) sur Terre pendant six ans tandis que la seconde était bloquée dans un bunker.

Sur les premières images, on retrouve donc Clarke. Vous imaginez bien que c'est elle qui sera au coeur du tout premier épisode. Au programme, quelques flashback pour nous aider à comprendre comment la jeune femme a survécu pendant six ans. Vous serez ravis d'apprendre que la bonne vieille Rover du groupe est toujours là - tout comme la radio. On sait que Clarke a communiqué avec Bellamy tous les jours pendant six ans et on sait aussi qu'il n'est pas en mesure d'entendre. Non, Bellamy ne découvrira pas que Clarke est en vie dès le premier épisode. Mais patience, on y est presque.