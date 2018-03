The 100 saison 5 : Un (nouveau) trailer dévoilé 

Décidément, la promo s'intensifie. Alors que deux trailers ont déjà été dévoilés, la CW continue son martèlement avec un nouveau trailer. Cette fois, on retrouve essentiellement Clarke et Madi qui, on le rappelle, on passé près de six ans seules sur Terre. "Je suis désolée qu'ils soient partis sans toi", dit-elle à Clarke. Ce à quoi elle répond, "Eh bien, pas moi". Après avoir sorti un (autre) trailer on ne peut plus sombre, la chaîne donne enfin aux téléspectateurs ce qu'ils voulaient voir : de nouvelles images de la saison à venir.

Côté spoilers (attention, si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin), on sait que Bellamy et Raven devraient avoir noué des liens (pas comme vous l'entendez, on se rassure). Raven étant devenu le bras droit du leader, ils seront "liés à vie", pour citer Lindsey Morgan. On sait aussi que leur retour sur Terre ne sera pas une croisière (ça, on s'en serait doutés) et pour finir, rien de mieux qu'une citation de Clarke : "There are no good guys". Ca promet.