The 100 saison 5 : Season Premiere, Red Queen... les synopsis des premiers épisodes !

Patience, patience... The 100 revient bientôt ! La saison 5 sera diffusée dès le 24 avril prochain sur la CW et selon Eliza Taylor (qui interprète Clarke), il faudra s'attendre à quelques changements. Ce qu'il faut savoir, c'est que Clarke et Madi seront restées seule pendant six ans tandis que Bellamy et son crew seront dans l'espace. Lorsque nous la laissions, Clarke se retrouvait face à un vaisseau rempli de prisonniers prêt à se poser sur Terre. Mais alors, que réservent les épisodes inédits ?

Clarke dans le Season Premiere

Le Season Premiere (intitulé Eden) nous montrera comment Clarke survit sur une terre qui, à première vue, n'est pas entrièrement habitable. Et Eden, c'est justement la petite zone verte dans laquelle vit Clarke. De leur côté, Bellamy et ses acolytes recevront un signal qui leur redonnera des raisons d'espérer. Dans le deuxième épisode (Red Queen), les habitants du bunker seront en danger ce qui, étonnement, obligera Octavia à se tourner vers un conseiller inattendu.

Que réservent les premiers épisodes ?

Dans l'épisode 3 (Sleeping Giants), Bellamy et son groupe suivront une piste pour retourner sur Terre tandis que Clarke et Madi devront affronter une nouvelle menace. Et pour finir, dans l'épisode 4 (Pandora's Box), les survivants devront accepter l'aide de nouveaux venus... Voilà qui promet. Cette saison devrait marquer un renouveau pour la série alors évidemment, on a hâte de voir le Season Premiere. Rendez-vous dans une dizaine de jours, donc !