The 100 saison 5 : Quand la série sera t-elle diffusée ? 

On pensait que le mois de février serait cool. Vraiment, on se disait que le retour de The Walking Dead (même si Carl risque d'y passer) et que la saison 5 The 100 nous aiderait à survivre au froid hivernal tranquille. Et puis non, en fait. La CW a donné ce week-end son tableau des programmes et visiblement, il faudra patienter jusqu'au 24 avril 2018 pour savoir ce que sont devenus Clarke, Bellamy, Octavia et les autres. Super.

Donc, le retour de la série est programmée pour le printemps prochain. Notez que le trailer -que les fans attendent depuis des mois- ne devrait pas sortir avant mars (oui, on était lancés sur les mauvaises nouvelles alors on s'est dit qu'on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin). En ce qui concerne l'intrigue, on sait simplement que Bellamy, Raven et Space Crew devraient (enfin) revenir sur Terre (après six ans, il serait temps) et qu'un vaisseau de prisonniers on ne peut plus dangereux devrait -lui aussi- débarquer. Voilà qui promet.

The 100 devrait donc succéder à Black Lighting - l'une des nouvelles séries à découvrir en 2018. Allez, courage. Ca va bien se passer.