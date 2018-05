The 100 saison 5 : Red Queen, 3 moments clés de l'épisode 2

The 100 a enfin fait son grand retour à la télévision. La semaine dernière, on retrouvait Clarke six ans après Praimfaya : Alors qu'elle pensait être la seule survivante, la jeune femme trouvait Maddie, jeune nighblood aussi seule qu'elle. Aussi, le famaux vaisseau de prisonniers est arrivé sur Terre - de quoi lui donner du fil à retordre. Mais avec un titre comme Red Queen, on savait que ce second épisode serait focalisé sur Octavia. La jeune femme essaie tant bien que mal de maintenir l'ordre au sein du bunker.

On vous le répète : spoilers ahead. Mais c'est dans cet épisode que Jaha disparaît. On s'attendait à son départ en début de saison (surtout ceux qui n'ont pas pu se retenir d'aller lire les spoilers). Mais cette fois, l'ancien chancelor n'est plus. Avant de partir, il a pris soin de conseiller Octavia qui, on le rappelle, est la commandeur.

Dans la saison 1, on avait eu droit à l'épisode "La Loi de Murphy". Mais cette fois, on est bien obligés d'admettre que "La loi d'Octavia" aurait fait un excellent titre pour résumer cet épisode. Pour rappel, elle doit tenter de maintenir plusieurs clans en paix. Et pour ça, la soeur de Bellamy a la solution (soufflée par Jaha).

Pour que les membres de chaque clan arrêtent de se battre entre eux, il suffit de les unir contre n seul et unique ennemi. Et dans ce cas précis, il s'agit de la mort. Octavia décide donc de jouer cette carte. Avec cette nouvelle "stratégie" , elle instaure un système de combat permettant de régler les litiges (et de réduire sa population).

"The girl under the floor" a bien grandi. Octavia est l'un des personnages les plus intéressants de la série et force est de constater que ces six dernières années ne l'ont pas épargnée. On devrait la retrouver plus forte, plus dure dans les prochains épisodes. Le retour de son frère changera t-il la donne ? Seul le temps le dira.