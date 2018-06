The 100 saison 5 : Episode 7, les premières photos de Acceptable Losses

The 100 s'est (encore) offert une petite pause et sera de retour le 19 juin prochain pour un nouvel épisode. Acceptable Losses sera donc diffusé mardi sur la CW et pour faire patienter l'audience, rien de mieux que quelques photos promotionnelles - en plus du trailer. Et visiblement, ce septième épisode sera en partie centré sur Abby et Kane. Pour rappel, Charmaine a exigé qu'Abby la suive pour soigner ses hommes - ce qu'elle a fait pour sauver Marcus de Wonkru. La question reste maintenant de savoir si la mère de Clarke sera capable de dépasser ses addictions et de soigner les hommes malades.

Et puisqu'une bonne nouvelle ne vient pas seule, les premières photos de l'épisode 8 ont -elles aussi- été dévoilées. Et cette fois, Clarke et Bellamy seront de nouveau sur le devant de la scène. How We get To Peace nous montrera (selon le synopsis) comment Clarke, déterminée à protéger Madi mettra Bellamy dans une position délicate. Rendez-vous d'ici dix jours pour le voir !