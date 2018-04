The 100 saison 5 : Trailers, posters, synopsis... le recap' de tout ce qu'il faut savoir ! 

A quelques jours du retour de The 100 sur les écrans, on vous fait un petit récap de tout ce qu'il faut savoir. Par contre, un conseil : si vous ne voulez rien savoir, si le spoil est votre ennemi juré, mieux vaudrait pour vous de ne pas lire ce qui suit...! On vous aura prévenus.

Les trailers, on les aura attendus longtemps. Jason Rothenberg les a promis sur Twitter et finalement, la CW a dévoilé le premier il y a quelques semaines à peine. Ensuite, la chaîne a accéléré le mouvement. Ainsi, on a eu droit à plusieurs vidéos (dont une très différente et surtout, incroyalement sombre) - une façon pour la production de préparer l'audience à ce que réserve cette saison : sachez-le, The 100 va se renouveler.

Le trailer officiel

"Survivors"

"Who Am I ?"

Le premier Poster de la saison Le premier Poster de la saison Le premier Poster de la saison

Côté posters, là encore, la chaîne n'a pas lésiné sur les moyens. A ce jour, on en compte trois : un montrant l'intégralité des personnages, un montrant Octavia et enfin, un dernier mettant le personnage de Raven en avant. Et une chose est sûre, tous ont bien changé.

Clarke dans le Season Premiere

Enfin, si vous ne voulez rien savoir de la suite, éloignez-vous ! Les synopsis des premiers épisodes sont déjà sortis (comme les titres, d'ailleurs). On sait que le premier épisode ('Eden') devrait répondre aux questions que se posent les téléspectateurs depuis la diffusion du Season Finale de la saison 4 : comment Clarke a t-elle survécu pendant tout ce temps ? A en croire les première photos promotionnelles dévoilées, le Season Premiere devrait se concentrer essentiellement sur l'héroïne. La suite, on la connait : le vaisseau rempli de prisonnier devrait venir semer sa zizanie sur terre.

Rendez-vous le 24 avril prochain sur la CW !