The 100 saison 5 : Episode 6, les premières photos dévoilées 

La saison 5 de The 100 reprendra donc cette semaine sur la CW. Et pour faire patienter les téléspectateurs, la chaîne a dévoilé quelques photos promotionnelles. Après avoir montré sa facette la plus sombre, Octavia devrait se laisse attendrir (du moins, on l'espère) par Madi. La jeune fille fera ses premiers pas vers Wonkru - sous le regard de Clarke (qui ne devrait rien laisser passer). Visiblement, à en croire le synopsis, Clarke devra se séparer de Madi (pour une courte durée) et c'est la soeur de Bellamy qui s'en occupera. On espère simplement ne pas retrouver Madi avec le front plein de peinture rouge (ou de sang).

Pendant que Clarke s'inquiète, Octavia, elle, pourrait très bien essayer de l'attirer dans son clan. Madi finira t-elle en parfait membre de Wonkru ? Réponse mardi soir sur la CW !