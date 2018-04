The 100 saison 5 : Maddy, Clarke... Eliza Taylor (Clarke) se confie sur les épisodes à venir

A quelques jours de la diffusion de la cinquième saison, le média EXTRA a publié une interview d'Eliza Taylor (Clarke dans la série). Lorsque nous laissions les personnages principaux, tous étaient séparés : Bellamy, Raven, Echo, Murphy, Emori, Harper et Monty étaient dans l'espace pendant que Clarke restait seule sur Terre avec Maddy. Enfin, Octovia s'occupait du bunker. Alors évidemment, de nombreux changements sont à prévoir : "Ce n'est probablement pas un secret de dire que nous serons réunis avec ceux qui sont sous terre et ceux qui sont dans l'espace. Oui, beaucoup de choses se sont produites. Beaucoup de personnes ont changé... parfois de façon dramatique", explique t-elle.

"Certains seront loyaux envers de nouvelles personnes, d'autres seront fidèles aux mêmes. Il y a aura toujours ce lien et cet esprit de famille. J'ai hâte que les gens puissent voir la réunion ! ", s'exclame l'actrice. La bonne nouvelle, c'est que des flashback sont attendus dans cette saison. Ce qui intéresse les téléspectateurs par exemple, c'est de savoir comment Maddy et Clarke se sont connues. On sait que Maddy est comme une fille pour Clarke : "Maddy est effrontée, elle (Clarke) doit vraiment la maintenir en place. C'est une petite chose féroce".

La grande nouveauté cette saison, c'est que Clarke sera -à son tour- la Grounder persécutée. Les rôles s'inversent , ce qui nous promet une saison intense.