Il était attendu et après de longs mois, il est enfin là : le trailer final de la saison 5 de The 100 est sorti hier et une chose est sûre, personne n'est prêt pour ce qui arrive. Pour ceux qui auraient quelques trous de mémoire, on vous fait un récap' rapide de la fin de la saison précédente (ATTENTION, SI VOUS N'ÊTES PAS A JOUR, NE LISEZ PAS PLUS !) - Lorsque nous les laissions, Clarke, Bellamy, Murphy, Monty, Echo, Emori et Raven étaient séparés : Clarke restait seule sur Terre tandis que le reste du groupe remontait dans l'espace. De son côté, Octavia (nouvelle Commandeur) était dans le bunker avec Abby, Kane et tous les autres. Tous ont été séparés pendant 6 ans et Clarke se retrouvait confrontée à un vaisseau rempli de prisonniers.

Cette nouvelle saison (annoncée comme un renouveau pour la série) devrait garder son taux de drame, de larmes et surtout, de sang. Octavia se fait respecter avec toute la force qu'on lui connaît. Clarke, elle, a vécu avec Madi (qu'elle considère comme sa fille) tandis que Belllamy et les autres reviennent sur Terre. Sauf que ce qu'ils y rencontrent cette fois semble bien plus dangereux qu'ont pu l'être les Grounders ou les habitants de Mount Weather. Les différents clans vont s'affronter et comme l'on peut s'y attendre, certains personnages ne devraient pas en ressortir vivants. Mais bon, c'est The 100. A d'autre pouvait-on s'attendre ?

Le Season Premiere de la saison 5 sera diffusé le 24 avril prochain sur The CW.