The 100 saison 5 : Episode 8, les premières vidéos de How We Get to Peace

LA semaine dernière, Acceptable Losses nous montrait une Clarke déterminée à evincer Octavia. Pour protéger Madi, la jeune femme est prête est à tout et maintenant que la Red Queen connait son secret, Clarke n'a qu'une peur : que Madi soit en danger. Mais Octavia, elle, est bien loin de tout ça : Wonkru est enfin prêt à aller se battre contre Diyoza qui, on le rappelle, occupe Eden. Seul petit problème, Clarke est déterminée s'associer à l'ennemi dans l'intéret de sa fille adoptive. Et ça, ça soulève quelques tensions avec Bellamy.

Aussi, on devrait retrouver Abby. Pour rappel, Kane lui posait un ultimatum : choisir entre ses pilules ou leur relation. Même si Marcus compte énormément pour Abby, on imagine qu'elle aura du mal à faire un choix. De son côté, Paxton McCreary a été pris en otage par Emori et Murphy et quelque chose nous dit que ça ne va pas bien se passer... verdict cette nuit sur la CW !