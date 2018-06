The 100 saison 5 : Episode 8, les 3 moments clés de How We Get To Peace

Attention, spoilers ! Si vous ne voulez rien savoir de How We Get To Peace, on vous conseille (encore une fois) de vous éloigner sans plus tarder ! On savait que cet étpisode serait compliqué dans la mesure où, déterminée à protéger sa fille adoptive, Clarke était prête à mettre Octavia à Terre et à l'évincer. Et visiblement, c'est exactement ce qu'il sest passé mais... pas comme vous l'entendez.

Tout l'épisode, on observe chaque personnage éssayer de trouver la paix et ce, à nimporte quel prix. Et visiblement, Bellamy n'a reculé devant rien pour protéger Clarke de sa soeur mais surtout, pour protéger la paix. Résultat, Octavia est maintenant hors d'état de nuire et on n'attend qu'une chose : son réveil. La relation avec son frère devrait être maintenant encore plus tendue.

Depuis le début de la saison, Abby combat (ou alors tente faire croire qu'elle combat) son addiction aux pillules. Sauf que rien ne semble fonctionner. Marcus a fait tout ce qu'il pouvait - au point de lui poser un ultimatum. Mais rien n'y fait. La limite a probablement été franchie lorsqu'Abbby est allée jusqu'à torturer Raven. Pourra t-elle lui pardonner ? Pire, Abby pourra t-elle se pardonner elle-même ?

Parce que cette saison est loin (mais alors, vraiment loin) d'être fun, ça fait toujours du bien de voir deux personnages dont le cynisme et le sarcasme ne sont plus à démontrer intéragir un peu. McReary était otage, on a pu se rendre compte de l'évolution de Murphy mais au moins, ils nous ont fait rire (et ça fait du bien).

Encore un fois, la série prend une pause : le prochain épisode sera diffusé le 10 juillet prochain sur la CW - de quoi digérer ces deux derniers diffusés.