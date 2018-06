The 100 de retour avec l'Episode 7, les premières vidéos de Acceptable Losses

Après une petite pause, The 100 fera donc son grand retour sur la CW ce soir. Au programme, un nouvel épisode (Acceptable Losses) qui devrait -une fois de plus- affirmer l'émancipation totale d'Octavia : les tensions persistent entre la Red Queen et son grand frère qui, évidemment, a bien du mal à reconnaître la jeune femme qu'il a laissé il y a six ans. Pour rappel, la façon dont Octavia "règne" sur son peuple dérange Bellamy qui, malgré sa passion pour l'Histoire, a légèrement du mal à cautionner les éxécutions (et on le comprend). Selon le synopsis de Acceptable Losses, "Clarke et Bellamy devraient faire une découverte surprenante concernant les plans de guerre de Wonkru". Traduction, Octavia n'est pas prête à rendre les armes.

Aussi, à en juger par les photos promo déjà dévoilées par la chaîne, Abby sera encore (et toujours) avec Charmaine : son statut de médecin lui avait valu une petite virée avec les prisonniers (et elle n'avait pas manqué d'emmener Marcus pour le sauver de Wonkru). Kane se fera t-il pardonner ? Abby soignera t-elle les prisonniers malades ? Début de réponse ce soir sur la CW !