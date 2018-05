The 100 saison 5 : Episode 5, les premières vidéos de Shifting Sands

Cette fois c'est sûr, l'action est bel et bien lancée. Après quelques petits épisodes d'acclimatation, les héros de The 100 ont été jetés dans l'arène - sans mauvais jeu de mots. Les prisonniers et Bellamy ont fait un deal (oui, encore et toujours des deal) et enfin, le bunker a été ouvert. Les choses sérieuses vont donc pouvoir commencer. Si la leader du groupe des prisonniers tente de faire régner sa loi, elle ne connait pas Octavia (qui planifie déjà une guerre). Mais, ce n'est pas ce qui nous inquiète pour ce cinquième épisode.

Selon la vidéo promo postée par la chaîne, ce qui menace le groupe à l'heure actuelle n'est pas extérieur. En fait, parler de une menace "intérieure" serait plus approprié. On s'explique : visiblement, une créature (ou on ne sait quoi d'autre) se trouve dans le ventre d'un homme et... ne demande qu'à en sortir. Ames sensibles, s'abstenir. On sait aussi qu'Octavia emmènera Wonkru vers Shallow Valley et ce, malgré les mises en garde de Clarke et Bellamy. Voilà qui promet, donc...

L'épisode sera diffusé ce soir sur la CW. En attendant, patience !