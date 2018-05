The 100 saison 5 : Episode 5, 3 moments clés de Shifting Sands 

Attention ! Si vous n'avez pas encore vu le nouvel épisode de The 100, on vous conseille de rester le plus loin possible de votre écran. Actuellement diffusée sur la CW (aux Etats-Unis), la saison 5 n'a de cesse de surprendre. On s'attendait à un reboot de la série et jusqu'à présent, les scénaristes ont tout bon : Clarke est devenue la Grounder envahie, Octavia est parfaite en leader sanguinaire et pour finir, Maddie vient adoucir tout ça - ou presque. Dans Shifting Sands, on savait que Clarke et les autres devraient se mesure à une toute nouvelle menace. Tout de suite, trois moments qu'il ne fallait pas manquer.

On attendait impatiemment le retour de Murphy et Raven sur Terre et c'est arrivé bien plus tôt que prévu. Malheureusement, ce n'est pas le cerveau incroyable de Raven ni son talent qui leur ont permis de revenir. Vous vous en doutez, ils ont été fait prisonnier sur le vaisseau d'Eligius. Vous avez détesté le collier de torture porté par Clarke dans l'épisode 3 ? Eh bien, il est de retour.

En présentant Shifting Sands, on vous a parlé d'une menace "intérieure". Ce qu'il fallait comprendre par là, c'est qu'une créature non identifiée semblait vouloir sortir du ventre d'un homme dans le trailer. Sympa. Certains misaient sur des aliens mais visiblement, ce sont des vers empoisonnés. D'ailleurs, l'un d'eux a carrément touché Octavia : il s'est introduit dans son bras. Heureusement pour elle, Clarke est encore un médecin efficace.

Aussi fort qu'ils puissent s'aimer, les relations entre Bellamy et Octavia ont toujours été compliquées. Et malgré la joie éprouvée lorsqu'elle a retrouvé son frère, Octavia se montre plutôt distante. D'abord, elle a choisi de mener son clan à la guerre et ce, contre l'avis de Bellamy. Ensuite, personne n'oubliera ce moment où, fidèle à elle-même, Octavia lui a dit que si jamais il s'opposait encore à elle, il ne serait plus qu'un ennemi. Après ça, nul doute que sera l'ambiance sera meilleure. Clairement.

Que réserve la suite de la saison ? Patience, la saison ne fait que commencer !