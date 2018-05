The 100 saison 5 : Episode 3, 3 moments clés de Sleeping Giants

ENFIN ! Après deux épisodes de mise en place, The 100 est passé à l'étape supérieure : alors que le deuxième épisode nous emmenait droit dans le bunker, Sleeping Giants a ramené l'action sur Terre. La bonne nouvelle, c'est que Bellamy et toute sa bande sont enfin redescendus - grâce à Raven qui, comme toujours, a trouvé le moyen de sauver la situation.

Ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est la façon dont le rôle de Clarke est appréhendé. Souvenez-vous, dans la saison 1, les délinquants était les nouveaux venus tandis que Lincoln était le Grounder. Eh bien, cette fois, c'est Clarke la Grounder. Les parallèles avec Lincoln sont bien là (ce qui devrait ravir les fans à qui il manque). Cette fois, c'est elle qui est capturée et, bien évidemment, se défend.

Après six ans passés dans l'espace et quelques désaccords (pour rappel, Monty n'était pas non plus ravi de repartir sur Terre - tout comme Echo qui n'avait pas nécessairement envie de recroiser Octavia), il est temps de redescendre. Cette fois, le petit groupe est bel et bien de retour sur Terre. Le petit bonus ici, c'est que c'est Maddie qui annonce à Bellamy que Clarke n'est pas morte et qu'elle a survécu à Praimfaya. Sauf qu'ils n'ont pas le temps de s'attarder sur les détails : Clarke est en danger et comme toujours, Bellamy fonce tête baissée.

On nous avait vendu cet épisode comme une "déclaration à Bellamy Blake" et il faut bien avouer que Sleeping Giants lui rend effectivement justice. On savait aussi que durant cet épisode, Bellamy mettrait les fans de la série à terre avec "deux mots". Alors on ne va pas vous mentir, on a eu peur du pire (c'est The 100, les gars). Et puis, on l'a vu répondre sans trembler à la cheffe des prisonniers. "Elle doit être importante", lui lance cette dernière en parlant de Clarke. "Elle l'est", répond Bellamy sans sourciller. Inutile de préciser que les fans ont sorti les confettis. L'équipe Bellamy/ Clarke devrait faire des étincelles dans les prochains épisodes, on vous le dit !

Un nouvel épisode (Pandora's Box) sera donc diffusé la semaine prochaine sur la CW et notez aussi que la série a officiellement été renouvelée pour une sixième saison. Alors oui, vous pouvez souffler.