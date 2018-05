The 100 saison 5 : Episode 2, les premières vidéos de Red Queen

The 100 est officiellement de retour pour une cinquième saison. Le Season Premiere, diffusé la semaine dernière, nous montrait comment Clarke avait survécu pendant six ans. La rencontre avec Maddi, l'arrivée des prisonniers, Eden posait les bases d'une saison qui s'annonce intense. Aussi, les téléspectateurs ont pu découvrir que dans l'espace, les choses ont changé : Murphy et Emori ne sont plus un couple tandis que Bellamy et Echo, eux, se sont trouvés. Mais en ce qui concernen le bunker, on ne savait pa grand chose. Bonne nouvelle, le deuxième épisode devrait se concentrer sur Octavia.

On l'avait aperçue dans le premier épisode, regardant un combat (sanglant). Mais cette fois, Red Queen portera plus que bien son nom : apparemment, les combats font rage au sein du bunker : "You are One Crew or you the ennemy of One Crew", peut-on l'entendre dire. On savait qu'elle aurait une façon bien à elle de gérer son clan mais là, on découvrira jusqu'où elle est capable d'aller. Aussi, on devrait retrouver le groupe de l'espace. Finiront-ils par descendre ? Réponse ce soir sur la CW !