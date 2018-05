The 100 saison 5 en pause, que réserve la suite ?

C'est la période des pauses ! Si AMC n'a pas diffuser d'épisode inédit de Fear The Walking Dead ce week-end, The CW fera de même ce soir pour The 100 - à la seule différence que les téléspectateurs ne seront pas privés pendant une mais deux semaines. The 100 sera donc de retour le 5 juin prochain avec le 6ème épisode de la saison 5. Et visiblement, Octavia va se montrer encore plus dure qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. Super.

On ne va pas se mentir : depuis Red Queen (l'épisode 2), on a pu se rendre compte du changement radical d'Octavia. la fille planquée sous le sol est devenu une leader capable de diriger 800 personnes (notez que près de 400 des survivants ont péri pendant les 6 ans passés dans le bunker). Et c'est justement ce que son frère lui reprochera. Pire, à en croire la promo, les Blakes se battront - et connaissant le niveau d'Octavia, on plaint Bellamy.

Après cinq épisodes intenses, The 100 sera donc de retour la semaine prochaine. Et un conseil, retenez votre souffle.