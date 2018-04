The 100 saison 5 : Eden, les premières vidéos du Season Premiere

Lorsque nous laissions Clarke, Bellamy, Octavia et les autres à la fin de la saison 4, tous étaient séparés : Bellamy était dans l'espace, Octavia dans le bunker et Clarke, elle, se retrouvait seule sur Terre. Après des mois d'attente (et de silence), la série est maintenant prête à faire son grand retour. Pour teaser tout ça, la chaîne a pris soin de diffuser quelques trailers et même de dévoiler des posters. En attendant la diffusion tant attendue de Eden, en voici les premières vidéos.

Nouveau générique, nouvelles directions... la saison 5 de The 100 s'annonce comme un renouveau pour la série. On sait que l'arrivée de Maddie devrait changer Clarke et son rapport aux autres tandis qu'Octavia, elle, devrait employer des méthodes radicales pour s'occuper du bunker. Aussi, le vaisseau de prisonniers fraîchement arrivé sur terre devrait apporter son lot de problèmes. Pour en voir plus, rendez-vous sur la CW !