ENFIN ! Après des mois d'attente, The 100 a fait son grand retour sur la CW. On savait que les choses seraient différentes, on savait qu'on aurait droit à presque un reboot de la série et clairement, les scénaristes ne se sont absolument pas fichus de nous. On ne va pas se mentir, on peut pas encore dire que cette saison sera bonne ou alors, qu'elle sera la meilleure : ce ne sont pas les premières 40 minutes d'épisode qui vont nous donner une véritable idée. Mais pour l'heure, niveau surprise, le premier épisode a rempli sa mission. On vous le répète, si vous ne l'avez pas vu (et si vous ne voulez rien savoir), on vous conseille de vous éloigner. Ou alors, c'est à vos risques et périls. Tout de suite, trois moments clés de ce Season Premiere.

Lorsque l'on retrouve Clarke, 42 jours se sont écoulés depuis Praimfaya. Evidemment, la première chose qu'elle fait, c'est se rendre à Polis. L'idée est de sauver ses proches, tous enfermés dans le bunker. Mais comme elle l'a déjà précisé dans le Season Finale de la saison 4, le bunker est inatteignable. Polis n'est plus qu'un tas de décombres et de ruines et pour la première fois, elle se retrouve véritablement seule sur Terre. On la verra toucher le fond au poing qu'elle tentera de se suicider avec son arme. Mais (heureusement), un faucon l'en empêche (oui, un faucon). Et c'est justement ce qui la sauvera : en décidant de le suivre, Clarke sera (indirectement) menée à Madi.

On savait que Clarke et Madi seraient proches mais ce qui est intéressant, c'est leur rencontre. On réalise vite que Madi n'est absolument pas une petite fille fragile : elle sait se défendre, elle sait se débrouiller. D'ailleurs Eliza Taylor avait prévenu qu'elle serait du genre reckless. Madi est tout sauf un personnage lisse et clairement, elle est une valeur ajoutée pour cette cinquième saison.

Si vous étiez attaché(e) au couple formé par Emori et Murphy, sachez qu'ils ne sont plus ensemble. Oui, ça brise le coeur et non, on ne sait pas si les choses changeront. Par contre, un couple couple s'est formé : Bellamy et Echo. Les fans priaient pour que cela n'arrive pas et visiblement, les scénaristes n'ont pas écouté...mais bon, on vous le disait, ce n'est que le premier épisode.

The 100 a offert là un début de saison intéressant qui change un peu la donne. Ce changement sera t-il satisfaisant pour les fans ? Seul le temps le dira. La semaine prochaine, The CW diffusera le deuxième épisode. Et on a déjà hâte.