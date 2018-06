The 100 saison 5 : Episode 6, les premières vidéos d'Exit Wounds 

Enfin ! Après une légère pause, la série apocalyptique fera son grand retour sur la CW. Exit Wounds marquera donc le retour de Clarke et de sa bande mais aussi et surtout, les premiers pas de Madi dans Wonkru. Avec la publication des premiers clichés de l'épisode, on a ainsi appris que Clarke serait contrainte de laisser Madi sous la protection d'Octavia. Et en parlant de la Red Queen, cette dernière ne devrait pas voir la relation qu'entretiennent son frère et Echo d'un très bon oeil. Vous n'avez pas oublié son regard assassin dans l'épisode 5 ? Nous non plus.

En ce qui concerne les autres personnages, sachez que Marcus fera tout ce qui est en son pouvoir pour se faire pardonner auprès du clan d'Octavia. Murphy et Raven, eux, seront toujours aux mains des prisonniers. Voilà qui promet. The 100 reviendra donc cette nuit et après ces cinq premiers épisodes intenses, on a qu'une hâte : voir la suite.