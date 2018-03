Après des mois d'attente insoutenable, les fans de The 100 ont (enfin) eu droit à leur trailer. Pour faire court, cette saison s'annonce intense et incroyablement ryhtmée (du moins, si l'on base sur les premières images dévoilées). Parce que l'attente sera encore un peu longue, voici trois choses que l'on voudrait voir dans la saison à venir.

Clarke et Madi dans le final de la saison 4

Cette fameuse saison 5 nous a été vendue comme un reboot. Alors évidemment, on attend de retrouver le même rythme effréné que dans la première saison, quand les délinquants se battaient contre les Grounders. Cette fois, les ennemis (prisonniers) seront issus d'un vaisseau (vus dans le Season Finale) et on ne va pas se mentir, ils ne sont pas descendus sur Terre pour faire du tourisme. Après une quatrième saison qui, pour certains, était un peu plus lente, on attend donc énormément d'action (et de sang, évidemment).

Clarke dans la saison 5

Six ans, c'est long. On sait que quelques flash back sont prévus mais il y a bien trop de choses à voir (et seulement 13 épisodes). Il faudra être synthétique mais déjà, on aimerait voir comment Clarke a rencontré Madi - on ne se fait pas de souci, on imagine que les scénaristes y ont pensé. Par contre, ce qui serait aussi interéssant, ce serait son background. D'où vient Madi ? Qui étaient ses parents ? Des théories voudraient qu'elle soit la soeur de Lexa mais ça, on n'y croit que moyennement.

Evidemment, on attend quelques flash back du bunker. On sait qu'Octavia a une façon bien à elle de faire régner l'ordre (la petite fille qui vivait sous le sol a bien grandi). Mais ce que l'on attend, ce sont quelques scènes qui nous montrent comment est-ce qu'elle peut bien réussir à tenir un clan, qui on le rappelle, est composé de personnes qui, à la base, s'opposaient en tout point.

Enfin, les flash back les plus attendus sont ceux qui nous expliqueront comment le groupe de Bellamy a survécu dans l'espace, comment Emori et Echo ont-elles bien bien pu s'acclimater et surtout, comment Bellamy a t-il gérer sa culpabilité. Mais là-dessus, on ne fait pas de souci non plus.

Clarke, 6 ans plus tard

Ce duo-là oppose les fans de la série. Certains veulent les voir en couple tandis que d'autres les voient comme deux meilleurs amis qui se complètent parfaitement. On n'ira pas sur ce terrain là. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est leur dynamique. Avec un reboot, avec une reprise de tous les codes de la série, on s'attend à ce que les rôles soient inversés : Clarke aura plus tendance à réfléchir avec son coeur pour protéger Madi tandis que Bellamy, lui, fera ce qu'elle lui a demandé, il réfléchira avec sa tête. Après six ans de séparation, ceux qui menaient le groupe devront tout ré-apprendre et trouver un équilibre. Reste à savoir comment. Pour le reste, leur relation est entre les mains des scénaristes !

Patience, la Saison 5 de The 100 reviendra dans un mois à peine. Rendez-vous sur la CW !