The 100 : La saison 7 sera la dernière de la série

Après six ans de bons et loyaux services, The 100 s'échèvera a l'issue de sa septième saison. Alors que la CW diffusera cette nuit l'ultime épisode de la saison 6, le showrunner Jason Rothenberg a annoncé sur Twitter que Clarke, Bellamy et tous les autres tireraient leur révérences l'année prochaine : "Avec le final de The 100 saison 6 qui arrive ces prochains jours, j'ai une nouvelle douce-amère à partager : La saison 7 sera notre dernière. Nous serons éternellement reconnaissants envers WB & CW pour nous avoir toujours permis de raconter notre histoire comme nous le souhaitions, et nous voulons terminer la série à notre manière. Quel incroyable chemin nous avons fait !", a t-in ainsi écrit.

With #The100 Season 6 finale just days away, I have some bittersweet news to share: Season 7 will be our last. We are eternally grateful to WB & CW for always allowing us to tell our story the way we want to & to wrap the show on our terms. What an incredible ride this has been! — Jason Rothenberg (@JRothenbergTV) August 4, 2019

Il faut dire que depuis la toute première saison, les délinquants ont fait du chemin - et quelques bonds dans le temps au passage. Ainsi, après avoir vaincu les Grounders, mais aussi A.L.L.I.E ou encore les dangereux criminels rencontrés dans la saison 5 et les Primes (saison 6), Clarke et sa bande ont bien mérité un peu de repos - et surtout une fin qui ne soit pas apocalyptique !

Le Season Finale de la saison 6 sera diffusé cette nuit sur la CW.