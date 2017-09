Tez Cadey : Ivory, votre son #VirginFriday

Déjà la fin de la semaine et la livraison de votre son #VirginFriday est arrivée ! Comme tous les vendredis, votre radio favorite se donne pour mission de vous faire découvrir une chanson actuelle qui fait l'unanimité dans nos studios, en la diffusant tout au long de la journée sur nos ondes. Après Ofenbach et son "Katchi" diffusé en masse la semaine précédente, que vous réserve le son #VirginFriday du jour ? Eh bien cette fois on vous propose de faire un tour du côté de Lille (sa ville d'adoption) avec le jeune producteur Tez Cadey qui nous régale avec "Ivory" en compagnie de Patawawa. Profitez-en, le tube en puissance sera diffusé plusieurs fois dans la journée à l'antenne !

À seulement 21 ans, Tez Cadey a déjà tous les atouts requis pour rejoindre la lignée des DJ/producteurs qu'on affectionne particulièrement comme Kungs, Fakear ou Polo & Pan. Officiant dans une pop, house, électro, l'artiste français a ce petit truc en plus qui nous rappelle le meilleur de la French Touch. Et le single "Ivory" devrait vous convaincre de son talent en 3 minutes 24 chrono ! Pour le moment, pas de concerts à l'horizon pour Tez Cadey mais on suivra de très près cette jeune pousse de l'électro, soyez-en sûrs !