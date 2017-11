PopCorn TV c'est le jeu en ligne à mettre entre les mains (et les souris) de tous les fans de séries télé. Vous vous souvenez peut être qu'en 2015, on était nombreux à s'arracher les cheveux sur PopCorn Garage, un jeu où l'on faisait face au dessin d'un immense garage où était disséminé des images faisant référence à tout un tas de films culte, 66 pour être précis. Le jeu consistait à retrouver les titres de tous ces films mais attention au bout de trois erreurs, on perdait tous les points engrangés jusque là et il fallait commencer à zéro. Le jeu était franchement difficile à remporter sans tricher ! Eh bien, bonne nouvelle avec PopCorn TV c'est la même chose, sauf que les séries ont remplacé les films et qu'on se trouve dans un salon délabré au lieu d'un garage.

On doit ces deux jeux à Popcorn 66, un éditeur de jeux vidéo derrière lequel se cache trois français passionnés de digital et de pop culture. Pour booster votre score PopCorn TV vous propose également, entre autres, de jouer à des blindtests où vous devrez reconnaître la série auquel le générique entendu appartient. Un classement mondial vous permettra aussi de vous mesurer au reste des joueurs. Pour le moment PopCorn TV n'est pas disponible sur portable, il faudra donc être discret quand vous jouerez sur votre ordi de bureau, surtout que vous risquez de perdre pas mal en productivité... Bonne chance à tous !