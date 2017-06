Tess : Hard To Forget, son nouveau single dévoilé 

Vendredi c'est jour de sortie et parmi celle qui nous ont tapé dans l'oreille, il y a bien sûr Tess ! L'artiste dévoile Hard To Forget, une nouvelle petite bombe pop électro dans la même lignée que les chansons extraites de son premier EP, l'éponyme Tess. Au programme donc : beaucoup de mélancolie mais pimpée par des rythmes électro qui donnent terriblement envie de danser. De quoi nous donner hâte de découvrir un premier album qui se fait encore un peut attendre...

Tess sera en tournée dès l'automne prochain avec une première date à Toulouse le 10 octobre prochain au Rex, un passage aux Etoiles à Paris le 28 novembre, et plein d'autres dates partout en France ! Mais le premier rendez-vous important de Tess avec un large public, c'est le 23 juillet prochain à l'Hippodrome de Longchamp. La jeune femme est à l'affiche de la première édition du Lollapalooza Paris aux côtés des Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey, DJ Snake et bien d'autres. On parie que ceux qui ne connaissent pas encore Tess seront nombreux à se laisser ensorceler par ses irrésistibles mélodies.