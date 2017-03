Tess et Léa Paci en Showcase Virgin Radio le 27 mars à Nancy

Virgin Radio vous donne rendez-vous au Quai’son à Nancy pour un showcase privé de Tess et Léa Paci. Un événement qui aura lieu ce lundi 27 mars et pour lequel on vous fait gagner vos places. Pour participer c’est très simple ! Soit vous êtes en région de Nancy et vous écoutez Virgin Radio sur le 96.1, et dans ce cas là soyez bien à l’écoute de la playlist de Vincent, entre 16h et 20h du lundi au vendredi, l’animateur y fait gagner les ultimes places pour le showcase. Soit vous vous rendez sur la page Facebook de l’événement où les dernières places sont également à remporter. Mais avant ça un peu de musique, celle de Tess et Léa Paci, pour découvrir ce qui vous attend le 27 mars !

Tess dévoilait en début d’année un premier EP. Courte mais jolie collection de titres electro pop chantés en anglais. Des sons mélancoliques qui laissent entrevoir un chouette univers, la carrière de la jeune femme est à surveiller de très près car elle pourrait bien être une des relèves de la pop dans les années à venir. Avec Lea Paci, changement d’ambiance, la chanteuse de 20 ans fait dans la chanson française, elle a sorti deux singles, Pour Aller Où et Adolescente Pirate, et s’annonce elle aussi comme un des espoirs de la scène française. Pour découvrir ces deux jeunes pousses en live, rendez-vous le 27 mars à Nancy pour leur showcase Virgin Radio !