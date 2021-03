Terrenoire tease son prochain clip (VIDEO)

Terrenoire, duo à suivre impérativement cette année, continue de promouvoir son album Les Forces Contraires. Après les succès cumulés de Mon Ame sera Vraiment belle pour toi et de Jusqu'à Mon Dernier Souffle, Théo et Raphaël comptent nous offrir bientôt un nouveau clip. Pour le prouver (et pour teaser les fans), le duo n'a pas manqué d'en partager un extrait sur les réseaux sociaux. "NOUVEAU CLIP J-7", annoncent-ils ainsi. "T'as une idée de la chanson ?"

Et une idée, les fans en ont une : "MARGOOOOOOT", peut-on ainsi lire dans les commentaires. Pour rappel, Terrenoire avait interprété Margot Dansait sur Moi pour la toute première fois (en radio) lors de leur passage dans le Virgin Tonic.

Patience, plus que quelques jours à attendre pour découvrir ce clip qui s'annonce tout aussi poétique que les précédent !