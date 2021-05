Terrenoire en "Home Session" pour Apple Music (AUDIO)

On ne le répètera jamais assez, Terrenoire est LA formation française à ne surtout pas manquer cette année : l'album du Duo (intitulé Les Forces Contraires), dans les bacs depuis août dernier, témoigne de la poésie de ces deux frères dont la musique transporte. Avec des morceaux tels que Mon Ame Sera Vraiment Belle Pour Toi ou encore le plus récent Margot Dansait sur Moi, Terrenoire a su se faire une jolie place dans le paysage musical français. En attendant de les retrouver sur scène (lorsque la situation sanitaire le permettra), Raphaël et Théo se sont offerts une "Home Session" pour Apple Music. Et devenez quoi, elle est à retrouver sur la plateforme, juste ICI.

"On milite vraiment pour qu’il y ait des ponts entre les musiques et les artistes qui semblent éloignés.”

Au programme, une interprétation de Margot Dansait sur Moi mais aussi une reprise poétique de Je T'aime De Ouf, signé Wejdene. "On milite vraiment pour qu’il y ait des ponts entre les musiques et les artistes qui semblent éloignés", confie ainsi le duo qui a su transporter le titre de la jeune artiste dans son univers.

Pour découvrir cette session live exceptionnelle signée Terrenoire, rendez-vous sur Apple Music !