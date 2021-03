Terrenoire dévoile le clip esthétique de Margot Dansait sur Moi (VIDEO)

Il y a quelques semaines, Terrenoire était de passage dans le Virgin Tonic - l'occasion pour le duo de nous jouer son prochain single, Margot Dansait Sur Moi. Après Mon Âme Sera Vraiment Belle pour Toi et Jusqu'A Mon Dernier Souffle, c'est ce morceau qui est en charge de défendre Les Forces Contraires, opus dévoilé en août dernier. La bonne nouvelle c'est qu'après un petit teasing sur les réseaux sociaux, le clip est enfin disponible.

" Faites passer la nouvelle de la libération des corps et de l'amour"

Terrenoire nous offre ici un clip poétique, chorégraphié par Benjamin Karim Bertrand et réalisé par Colin Solal Cardo. "Faites passer la nouvelle de la libération des corps et de l'amour", lançait le duo sur Instagram récemment... et il faut dire qu'en ce moment, c'est de cette libération dont nous avons besoin.