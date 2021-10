Terrenoire dévoile L'infini, son nouveau single

Le mois dernier, après de longues semaines d'attente en raison de la situation sanitaire, Terrenoire a pu (enfin) se produire sur la scène de la Gaîté Lyrique : le duo a ainsi pu présenter son premier album dans les règles de l'art à son public parisien tout en lui réservant quelques surprises... dont le single L'infini. En ce 8 octobre, le morceau est enfin disponible et il est à découvrir sans plus attendre.

"Et voilà, la vie avance, le soleil revient faire sa course verticale. On pense à vous si fort, on vous aime. Écoutez ce titre, partagez-le, notre musique a du sens quand elle vit avec vous", ont ainsi écrit les deux frères sur Instagram avant d'ajouter "Amour infini".

Ce nouveau morceau, tout aussi poétique que les singles précédents vient ainsi accompagner ce que nous appelons "le nouveau monde", ou alors, "le monde d'après". Le monde d'après Covid, le monde qui, peu à peu se ré-ouvre : "On a créé cette chanson dans un moment de soleil levant, de renaissance intérieure, de réouverture du monde. Il est temps de déchirer la membrane de protection, que "Les Forces Contraires » avait fait autour de nous", expliquent-ils.

Infini est à découvrir sans plus attendre et si ce n'est pas fait, courez voir terrenoire sur scène.