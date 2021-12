Terrenoire annonce Les Forces Contraires : La Mort et la Lumière, son nouvel album

En août 2020, Terrenoire nous offrait Les Forces Contraires, un album aussi cathartique que poétique. Avec cet opus (notamment porté par les singles Mon Ame sera vraiment belle pour toi ou encore Margot Dansait sur moi), le duo a su s'imposer sur la scène musicale française - au point d'être pré-nominé aux Victoires de la Musique dans la catégorie Révélation Masculine. S'il faudra faire preuve de patience avant de découvrir si -oui ou non- Terrenoire sera en lice, le duo a choisi de faire un beau cadeau à ses fans. Tenez-vous bien, les deux frères publieront un album en février prochain.

"Les Forces Contraires : LA MORT ET LA LUMIÈRE ✨ sortira le « 4 février 2022 »", annonce ainsi le duo sur Instagram. "Précommandez dès maintenant notre nouveau disque (...) On y travaille tous les deux, depuis des mois, il est 17h42, on tremble en appuyant sur « publier ». Les gens, on a refait un disque pour vous". En un peine un an, le duo venu de la région de Saint Etienne a su trouver son public. Après une date mémorable à la Gaîté Lyrique de Paris, Théo et Raphaël ont parcouru le pays entier pour mieux présenter Les Forces Contraires en live. Un an et demi après sa sortie, le digne successeur de ce premier essai sera ainsi disponible. Patience et rendez-vous le 4 février prochain !