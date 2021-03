Telegraph nous offre Love & Faith et c'est à découvrir d'urgence

Telegraph, formation française plus que prometteuse revient avec un tout nouveau single, Love & Faith.

Il y a quelques temps, Telegraph unissait ses forces à celles de Sierra Lundy (artiste canadienne) sur le poétique Late June. A quelques jours du printemps, alors que la situation sanitaire se dégrade, nous volant toute forme d'espoir au passage, la petite bande revient avec un nouveau morceau qui, on vous le promet, va vous redonner foi en l'avenir.

Ce nouveau morceau, Telegraph l'a justement enregistré en plein confinement, depuis une péniche : l'on y retrouve les influences rock, folk pop et soul qui ont fait la réputation du groupe et qui, inévitablement, nous redonne le sourire. Alors que les artistes traversent une période plus que difficile, Telegraph nous partage son enthousiasme et surtout, ses espoirs, le tout portés par des guitares : avec sa musique intemporelle et lumineuse, Telegraph réussit la prouesse de mettre tout le monde d'accord.

Avec Love & Faith, la formation annonce son deuxième EP (From Cages With Love), qui succèdera notamment à Simple Drive.