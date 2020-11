Telegraph invite Sierra Lundy sur Late June, son nouveau single

Il y a des artistes dont la musique nous fait voyager et ce, sans même bouger. Et c'est justement le pouvoir de Telegraph, jeune formation française. Le trio dévoilait d'ailleurs en février dernier un premier EP (Simple Drive), écrit et composé au fil d'un road trip sur les routes américaines. Après le succès incontestable de Down In The River (qui leur a permis de se faire un nom à l'échelle internationale), Julien, Matthieu et Maxime nous reviennent avec un nouveau single.

Sur Late June, le trio invite ainsi Sierra Lundy (du duo Canadien Ocie Elliott). Annonciateur d'un nouvel EP, le morceau mêle parfaitement ballade acoustique et ambiance électronique. Mais, pas que : au-delà d'annoncer l'arrivée imminente d'un nouvel EP, ce nouveau single affirme surtout l'ADN du trio. Pandémie oblige, il faudra malheureusement patienter encore un peu avant de les retrouver sur scène. Mais, ce nouveau morceau devrait combler l'attente !