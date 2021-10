Telegraph, Holseek... à l'approche de l'hiver les artistes se réunissent le temps d'un concert solidaire

Des artistes organisent ce samedi 30 octobre un événement solidaire en faveur de l'association Utopia 56, qui œuvre en faveur des personnes exilées. Un événement inclusif, grand public et solidaire, en soutien aux personnes dans le besoin à l'approche de l'hiver.

Le 30 octobre prochain, Telegraph, Holseek, Bobbie et 21 juin vous donnent rendez-vous pour un concert solidaire, donné en faveur de l'association Utopia 56 - qui œuvre en faveur des personnes exilées et réfugiée : "Pour nous, en tant que groupe, il est évident que personne ne devrait avoir à survivre dans la rue.. C'est le message qu'on fait passer dans nos chansons : entraidons-nous, tendons la main, n'attendons pas que cela vienne des autres, soyons le changement que nous voulons voir", explique Matthieu Humez, guitariste de la formation. "On est extrêmement reconnaissants car tout le monde a répondu à notre appel sans la moindre hésitation. On a eu le soutien du Point Éphémère, celui des artistes, de la production..."

Côté line-up, vous retrouverez sur scène Telegraph (pop rock), 21 Juin (chanson pop), Bobbie (folk americana) et Holseek (DJ set) : "On voulait un moment festif et ouvert au plus grand nombre, pour fêter la diversité et la solidarité. C'est l'occasion pour Utopia 56 d'inviter de nombreuses personnes exilées, éloignées de la culture, à l'événement, et notamment des mineur.e.s. On a vraiment hâte de jouer pour eux et de leur apporter un peu de chaleur humaine", poursuit-il.

Aussi, sachez qu'une collecte de vêtements (ainsi que de produits de première nécessité) sera organisée le jour de l'évènement : rendez-vous au Point Ephémère le samedi 30 octobre à partir de 20h, et pour plus d'infos, rendez-vous juste ICI !

Pour prendre vos places, direction la billetterie !