Les fans comptent désormais les jours avant le retour de Teen Wolf ! Il y a quelques jours, la date de retour et un tout premier trailer ont été dévoilés par surprise. Un moment que les fans du show attendaient avec impatience. C'est bien le 30 juillet prochain que la saison 6B de Teen Wolf débarque sur MTV ! Une ultime saison qui est tout aussi attendue que redoutée... Et on peut dire que vu le premier trailer, elle va être intense et le mot est faible. Les choses vont changer à Beacon Hills et la meute de Scott McCall va être menacée à nouveau... Non pas par une nouvelle créature mais bien les habitants de la ville mais pas seulement. Les chasseurs sont de retour et Gérard est aux commandes...

Ce jeudi, la fameuse Comic Con de San Diego a débuté pour son édition 2017 et la nuit dernière, le panel Teen Wolf a eu lieu. Une grande partie du cast était bien entendu présente et un invité surprise s'est joint à l'événement... Si les fans l'espéraient grandement, Dylan O'Brien était là ! À l'occasion du panel, Jeff Davis et le cast présent ont dévoilé un trailer plus qu'inquiétant pour les fans... C'est un réel combat qui se prépare à Beacon Hills, voire pire. Une vraie guerre ! Les chasseurs sont de retour avec Gérard en tête et ce dernier semble bien décider à chasser et tuer autant de loups qu'il le pourra. Mais pas seulement, tous les humains vont se mettre à chasser les créatures surnaturelles de la ville... Dans ce nouveau trailer, on y découvre notamment Nolan, un nouveau personnage interprété par Froy Gutierrez, qui sera le grand rival de Scott. Heureusement, Derek, Jackson, Ethan seront là pour aider les autres. ! Mais qui survivra à cette terrible guerre... ? Rendez-vous le 30 juillet sur MTV ! Vous rêvez de rencontrer le cast de Teen Wolf ? Les acteurs de la série débarque à Paris en octobre !