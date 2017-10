It's the end, really ? C'est la grande question sur laquelle beaucoup de fans de Teen Wolf s'interrogent. Si le Series Finale de la série s'est terminé de façon assez floue afin de pouvoir entreprendre une possible suite, il est certain qu'avec le succès qu'a rencontré Teen Wolf, les fans seraient au rendez-vous. Et même les anciens acteurs de la série veulent en faire partie et ont leurs petites idées... C'est le cas de Crystal Reed qui veut à tout prix un spin-off et espère pouvoir en faire partie de n'importe quelle façon, même en reprenant le personnage de Marie Jeanne. Alors que Tyler Posey, Ryan Kelley, Melissa Ponzio, Arden Cho, Victoria Moroles, Khylin Rhambo et Froy Gutierrez étaient de passage à Paris ce week-end pour la convention "Wolfies In Paris" par Royal Events, les fans n'ont pas hésité à leur demander leurs avis sur le sujet...

Les acteurs de Teen Wolf étaient à la "Wolfies In Paris" ! Les acteurs de Teen Wolf étaient à la "Wolfies In Paris" ! Les acteurs de Teen Wolf étaient à la "Wolfies In Paris" ! Les acteurs de Teen Wolf étaient à la "Wolfies In Paris" ! Les acteurs de Teen Wolf étaient à la "Wolfies In Paris" !

Alors, spin-off ou pas spin-off ? C'est la grande question ! Si bien entendu rien a été annoncé par MTV ou encore Jeff Davis après la fin de Teen Wolf, les suppositions et envies sont pourtant là. Lors d'un premier panel de la convention, le cast de la série est venu à répondre à de nombreuses questions et le sujet d'un possible spin-off n'a pas été oublié. Et si un spin-off était possible, sur quoi aimeraient-ils le voir se faire ? C'est la première question qui a été posée ce week-end ! Tyler Posey a alors rappelé que l'idée d'un spin-off sur Derek jeune avait été abordé par la chaîne mais malheureusement abandonné par la suite. Melissa Ponzio a elle dévoilé qu'il serait intéressant selon elle de faire un spin-off basé sur Eichen House, ce qu'a d'ailleurs confirmé l'interprète de Scott McCall. Alors que quelques fans n'ont pas hésité à parler d'un spin-off sur Allison Argent malgré la mort du personnage, Arden Cho est elle revenue sur Kira. L'actrice était triste que son personnage n'ait pas pu revenir pour la fin alors, pourquoi pas un spin-off sur Kira et les Skinwalkers après tout ? Il faut dire qu'avec Teen Wolf, les possibilités sont multiples. En tout cas, si cela devait se faire, Tyler Posey a affirmé qu'il ferait tout pour en faire partie. Et pour les autres ? Quand on a demandé à Ryan Kelley, Melissa Ponzio, Arden Cho, Victoria Moroles, Khylin Rhambo et Froy Gutierrez si ils seraient prêts à revenir, c'est bien entendu un oui général qui s'est fait entendre dans la salle ! Il est vrai qu'un spin-off sans le cast original qui a créé le charme de la série serait bien fade... Qui sait ce que nous réserve MTV ! En tout cas, on connaît 5 choses qui vont nous manquer dans Teen Wolf...