Qui dit approche de l'été dit aussi retour de Teen Wolf ! Un moment que les fans attendent avec impatience mais redoutent aussi puisque les dix épisodes à venir seront les ultimes épisodes de la série. Il faudra donc dire adieu à Scott, Malia, Lydia et Stiles d'ici la fin de l'été. Une idée qui est déjà bien difficile pour les fans ! En attendant et pour faire frissonner le public, la célèbre chaîne a dévoilé lors des MTV Movie & TV Awards 2017 un tout premier trailer et extrait de la seconde partie de saison à venir. Et on peut dire que ce premier avant-goût à de quoi inquiéter les fans... Non seulement Dylan O'Brien n'est pas présent dans ce dernier mais aussi la menace qui se présage à Beacon Hills va faire de gros ravages... Lors de cette cérémonie qui récompense les séries et films du moment grâce aux votes des fans, une partie du cast était présente ! Notamment Tyler Posey, l'interprète de Scott McCall, qui a dévoilé l'une de ses envies concernant la série... Et si un film venait à être fait sur Teen Wolf ?

Cette idée et envie de Tyler Posey ne date pas d'aujourd'hui. Lors de la Comic Con de San Diego l'année dernière au moment de l'annonce de la fin de la série, Tyler Posey avait déjà émis l'idée lors d'une interview qu'avec le showrunner de Teen Wolf, Jeff Davis, ils avaient eu l'idée de faire un film afin de mettre fin à la série en beauté. Lors des MTV Movie & TV Awards, Tyler Posey est revenu sur le sujet : "Vous allez avoir toutes vos réponses à vos questions (...) Il y a toujours des choses qui seront laissées en suspens, des choses mineures, parce que la façon dont je veux que Teen Wolf progresse, c'est de la façon à ce qu'un jour nous revenions, avec un film par exemple ou encore une nouvelle série (...) Dans mon coeur, je veux vraiment que ça arrive, donc je veux laisser de petites choses ouvertes, mais nous avons fait une belle fin pour tout le monde, et tous les fans mordus vont adorer". Un retour de Teen Wolf pourrait bien voir le jour d'ici quelques mois ou années ? À garder en mémoire ! D'ailleurs, d'anciens personnages seront de retour dans la suite de Teen Wolf !